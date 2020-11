Vike, il singolo ‘L’America Non Esiste’ poi l’album VIDEOCLIP

È disponibile il nuovo singolo di Vike, L’America Non Esiste, ultimo brano estratto dal disco Solo in uscita il 30 novembre. Qui il cantautore si confessa, in una sorta di diario condensato della propria vita. Un flusso di coscienza che ripete a sé stesso quanto, nonostante tutto, sia importante essere vivi.

L’America Non Esiste ha un sound che si discosta in modo significativo dalle precedenti produzioni, collocandosi a metà tra il funk e il cantautorato di vecchia generazione. Il brano si regge su un groove deciso, con diversi interventi di chitarre e tastiere a renderlo elegante. La voce è totalmente libera sulla base, e canta sorridendo, trovando una perfetta armonia tra melodia ed attitudine musicale.

Il videoclip, uscito sul canale YouTube di Vike lo scorso 16 Novembre, racconta perfettamente l’essenza della canzone. Una serata in solitudine al luna park, ridendo e danzando malinconicamente sulla fine del mondo.