Beba, fuori il videoclip del nuovo singolo ‘Airbnb’

È uscito il videoclip di Airbnb, il nuovo singolo di Beba disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Il brano che riporta alle origini dell’espressione musicale di Beba, un ritorno a strofe dal rappato tagliente e diretto caratterizzate da un flow aggressivo e da rime serrate, uno stile che fin dai suoi esordi ha posizionato l’artista tra le più promettenti della scena.

Il ritornello del pezzo è volutamente giocoso, cantato in maniera scherzosa per contrapporsi al mood più schietto e irruento delle strofe. Airbnb fotografa il periodo attuale, dove è necessario trascorrere la maggior parte del tempo chiusi tra quattro mura, Beba si immagina di farlo in una lussuosa stanza di un airbnb e lo racconta sulla base della sua inseparabile producer Rossella Essence.

Il video, diretto da Federico Merlo, si fa portavoce dello stile iconico della rapper torinese che, in un susseguirsi di outfit affascinanti, trascorre le sue giornate in un lussuoso appartamento estremamente scenico.

Photo Credits Roberto Graziano Moro