CNCO, è uscito il nuovo singolo ‘Tan enamorados’ VIDEOCLIP

La boy band latino-americana multiplatino CNCO ha pubblicato il singolo Tan enamorados che anticipa il terzo album Déja vu, in uscita ad inizio 2021 e già disponibile in pre-order. Tan Enamorados è una nuova versione della famosa ballata spagnola di Riccardo Montaner, scritta nel 1983 da Gianni Togni e Guido Morra nella sua versione originale Per Noi Innamorati.

Il videoclip ufficiale, diretto dal regista Carlos Perez, rende omaggio alla cultura pop del 1988 e presenta al suo interno riferimenti al video musicale di “(You’ve Got It) The Right Stuff” di New Kids On The Block. Il nuovo singolo sarà presentato dal vivo il 26 novembre durante la 94a Annual Macy’s Thanksgiving Day Parade di New York.

A proposito del disco, la band anticipa: «All’inizio della nostra quarantena, ci siamo presi una pausa dopo aver viaggiato tanto negli ultimi anni. Siamo stati tutti in grado di riconnetterci con le nostre famiglie e abbiamo avuto tempo per pensare a tutto ciò che abbiamo ottenuto e alla musica che ci ha ispirato. Ci sono state canzoni che ci sono venute subito in mente, tante ballate romantiche che tutti noi amiamo cantare. Abbiamo deciso di divertirci un po’ e rivisitare alcuni classici, con il tocco CNCO».

Questa la tracklist di Déja vu:

Tan Enamorados Amor Narcotico Lo Dejaria Todo Entra En Mi Vida Hero Imaginame Sin Ti Solo Por Un Beso Mis Ojos Lloran Por Ti La Quiero A Morir Solo Importas Tu El Amor De Mi Vida Por Amarte Asi 25 Horas