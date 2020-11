Celeste celebra la gentilezza nel brano ‘A Little Love’

Si intitola A Little Love la canzone che Celeste ha scritto per lo spot natalizio di John Lewis Give A Little Love ispirato dalla gentilezza del pubblico britannico. Su richiesta della John Lewis Partnership la vincitrice del Brit-Award presenta un brano che celebra il tema annuale.

Celeste in merito ha detto: “Mi sento onorata ad essere stata chiamata per farne parte. Ho voluto creare qualcosa che fosse classico e allo stesso tempo vicino al mio modo di scrivere.” La canzone segna un altro traguardo nell’ascesa della cantante soul dalle origini britanniche e jamaicane, vincitrice sia del BRITs Rising Star Award e del BBC Music’s Sound dello scorso anno.

A Little Love segue Hear My Voice, uscita il mese scorso e co-scritta da Daniel Pemberton, compositore nominato ai Golden Globe, inclusa come focus track nel film di Netflix The Trial of the Chicago 7, scritto e diretto da Aaron Sorkin.