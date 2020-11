Alberto Urso ospite di Katherine Jenkins alla Royal Albert Hall di Londra

[CS] Dopo aver duettato nel singolo Cinema Paradiso, Alberto Urso è stato invitato da Katherine Jenkins a partecipare al concerto evento di Natale, registrato alla Royal Albert Hall di Londra. Katherine Jenkins: Christmas Spectacular è uno spettacolo in stile hollywoodiano dove la Jenkins interpreta i classici natalizi nell’atmosfera magica ed esclusiva della Royal Albert Hall. Alberto Urso si è esibito con Katherine in I Believe brano originariamente interpretato con Andrea Bocelli.

“Salire sul palco della Royal Albert Hall è il sogno di ogni cantante, figuriamoci per un giovane cantante italiano come me! – ha detto Alberto Urso – Avere l’opportunità di esibirmi insieme a Katherine Jenkins, la numero uno delle cantanti liriche nel mondo, è stato il completamento di un sogno dal quale spero di non risvegliarmi!”

“È mia consuetudine, ogni dicembre, esibirmi nel concerto di Natale alla Royal Albert Hall. – ha dichiarato la Jenkins – Purtroppo quest’anno a causa della pandemia tutto il mondo dello spettacolo è fermo e anche i concerti natalizi sono per ora sospesi.

Dopo i sedici concerti che ho tenuto da casa durante l’isolamento, mi sono resa conto di come la musica possa riunire le persone, quindi, piuttosto che lasciare il pubblico senza, abbiamo raccolto la sfida e abbiamo realizzato un vero e proprio lungometraggio utilizzando gli spazi della Royal Albert Hall con speciali tecniche di ripresa e di narrazione. La mia famiglia, i miei amici ed io speriamo di portare conforto e l’allegria natalizia ad altre famiglie e al pubblico di tutto il mondo.”

Katherine Jenkins: Christmas Spectacular è prodotto da Metalwork Pictures. I produttori sono Katherine Jenkins OBE, Andrew Levitas, Peter Touche, Andy Mayson e Austin Shaw, produttori esecutivi sono Will Clarke, Hamish Moseley e Daniel Negret. Il film è finanziato da Ingenious Media, Altitude Film Entertainment e The Royal Albert Hall.