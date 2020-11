Negramaro live su Radio Subasio, come partecipare alla videoconferenza

[CS] I Negramaro sono protagonisti, martedì 24 novembre, di Subasio Music Club. Dagli studi di Radio Subasio ad Assisi, la band regalerà agli ascoltatori un’ora di performance dal vivo, a partire dalle 21:00, impreziosita dall’intervista condotta da Roberto Gentile e dalle domande dei fans.

Le regole di sicurezza impongono che il pubblico non sia fisicamente presente al live, ma a 50 ascoltatori collegati da remoto in videoconferenza verrà data l’opportunità di apparire in video e interagire con Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano. Tutti gli altri, potranno inviare un messaggio vocale Telegram o Whatsapp durante la diretta al 348 0758060.

Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming sul sito ufficiale www.radiosubasio.it

Per vivere la serata collegati in videoconferenza, compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio entro mercoledì 18 novembre, indicando anche la domanda che si intende porre ai Negramaro. Una mai fornirà le indicazioni per partecipare.