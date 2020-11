Lali: dopo il singolo ‘Ladron’ esce a sorpresa il nuovo album ‘Libra’

Dopo il singolo Ladron, Lali annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album Libra, disponibile in digitale con undici tracce che mostrano il lato intimo dell’animo artistico della star latina. Oltre al bano apripista con Cazzu, l’album contiene altre importanti collaborazioni, come quelle con il duo Mau y Ricky e Camilo, quella con Noriel, Julio Reyez Copello e con Abraham Mateo.

Quarto album in studio di Lali, Libra raccoglie anche alcune hit uscite nell’ultimo anno, tra le quali i singoli Fascinada, Lo Que Tengo Yo, Laligera e la collaborazione con il gruppo multiplatino CNCO in Como Así. Lali ha confermato la sua bravura e il forte rapporto che ha con i suoi fan vincendo il premio come Social Artist of the Year ai Billboard Latin Music Awards 2020.

L’artista sta continuando a recitare nel ruolo di protagonista della nuova serie originale Netflix Sky Rojo, che sarà disponibile dal prossimo anno.