Amici: la nuova classe 2020, al via la striscia quotidiana

Riapre la scuola di Amici. Sabato 14 novembre è andato in onda il primo pomeridiano su Canale 5 che ha visto l’ingresso dei nuovi allievi e la presentazione del corpo docenti; e proprio la classe 2020 si è completata nella prima striscia quotidiana, andata in onda lunedì 16 novembre. Ora si entra nel vivo, con l’appuntamento daily in onda su Italia 1,dal lunedì al venerdì alle ore 19.00.

Giorno dopo giorno sarà possibile conoscere meglio gli alunni della nuova classe che sono riusciti a conquistare un banco e che costantemente, con sacrificio e dedizione, dovranno lottare per difenderlo. Verranno mostrati i loro sogni, speranze e paure e insieme vivremo il lungo percorso che porterà alcuni di loro a calcare l’importante palcoscenico del serale.

Ecco i quindici alunni di Amici 2020:

CANTO Sangiovanni, Federica, Esa, Aka7even, Giulio, Arianna, Evandro, Raffaele, Leonardo, Letizia

Sangiovanni, Federica, Esa, Aka7even, Giulio, Arianna, Evandro, Raffaele, Leonardo, Letizia BALLO Rosa, Samuele, Martina, Giulia, Riccardo

A guidare la classe, per il canto, la new entry Arisa con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli mentre gli insegnanti di ballo sono Lorella Cuccarini (novità dell’edizione), Alessandra Celentano e Veronica Peparini.