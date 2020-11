33 Giri – Italian Masters, la nuova stagione su Sky Arte: si parte con Ligabue

[CS] Con un suggestivo e dettagliato ascolto di “Su e giù da un palco” di Ligabue, torna la nuova stagione della produzione originale Sky Arte 33 Giri – Italian Masters, al via dal 18 novembre ogni mercoledì alle 21.15 (canale 120 e 400 di Sky). Otto album che hanno segnato la storia della musica italiana. Otto dischi indimenticabili diventati pietre miliari della nostra discografia. Direttamente dagli studi di registrazione per riaprire le bobine con i master originali delle canzoni interpretate e scritte dalle più grandi firme della musica italiana.

Un viaggio alla scoperta dei segreti dei più emozionanti dischi di grandi autori, questa la programmazione:

SU E GIÙ DA UN PALCO di Luciano Ligabue – mercoledì 18 novembre alle 21.15

TABULA RASA ELETTRIFICATA di CSI – mercoledì 18 novembre alle 22.10

IL SOLE NELLA PIOGGIA di Alice – mercoledì 25 novembre alle 21.15

BURATTINO SENZA FILI di Edoardo Bennato – mercoledì 2 dicembre alle 21.15

LUCIO BATTISTI, LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO, ECCETERA di Lucio Battisti – mercoledì 9 dicembre alle 21.15

STATO DI NECESSITÀ di Carmen Consoli – mercoledì 16 dicembre alle 22.15

DUEMILATRECENTOUNO PAROLE di Ornella Vanoni – mercoledì 23 dicembre alle 21.15

NERO A METÀ di Pino Daniele – mercoledì 30 dicembre alle 21.15

Davanti ai mixer degli storici studi di registrazione dove molti di questi album sono stati realizzati, 33 Giri – Italian Masters prosegue il racconto appassionato delle pagine di vinile più importanti, diventate i classici di oggi, con la guida dello storico discografico Stefano Senardi, ideatore e curatore della serie, che contestualizzerà ogni album all’interno della storia della musica italiana, insieme alle parole dei diretti protagonisti e dei testimoni che hanno partecipato alla loro creazione.

La serie, scritta dall’autore Edoardo Rossi, prende il via mercoledì 18 novembre alle 21.15. La prima puntata sarà dedicata al disco live più venduto in Italia: “Su e giù da un palco” di Luciano Ligabue. Il cantautore racconta il contenuto delle canzoni, mentre lo scrittore Massimo Poggini, autore del libro “Liga” e il curatore della serie, Stefano Senardi, contestualizzano l’opera all’interno della storia della musica italiana.

Il secondo appuntamento, in onda sempre mercoledì 18 novembre alle 22.10, è invece dedicato all’album T.R.E. – Tabula rasa elettrificata del CSI – Consorzio Suonatori Indipendenti, considerato il primo disco di musica “alternativa” italiana a raggiungere la vetta della classifica nel nostro paese.

33 GIRI – ITALIAN MASTERS è una produzione originale realizzata da Except, in esclusiva per Sky Arte in onda in prima tv da mercoledì 18 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV.

CLIP IN ANTEPRIMA