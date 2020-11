AirPlay radio: podio invariato, salgono J-Ax & Mr. Rain

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 46.2020 (dal 6 al 12 novembre 2020) che vede Contatto dei Negramaro confermarsi al comando con, alle spalle, Bella storia di Fedez (stabile anche lui) e Let’s Love di David Guetta & Sia (stabili). Secondo i dati EarOne, Midnight Sky di Miley Cyrus sale in quarta posizione (+) seguito da Levitating di Dua Lipa (quinto posto, -1), Head & Heart di Joel Corry (stabile al sesto posto) e Via di qua di J-Ax & Mr.Rain (settimo posto, +1). Completano la Top Ten Tick Tock dei Clean Bandit & Mabel (ottavo posto, -1), 911 di Lady Gaga (stabile al nono posto) e Diamonds di Sam Smith (decimo posto, +1).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: There Will Be A Way di Dotan (posizione 30), Save Your Tears di The Weeknd (posizione 41) e Io non solo lì di Claudio Baglioni (posizione 47). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].