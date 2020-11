Angelina Mango pubblica ‘Va tutto bene’ dall’EP di debutto ‘Monolocale’

Da venerdì 13 novembre è disponibile Va tutto bene, primo singolo di Angelina Mango estratto dall’EP d’esordio Monolocale (etichetta Disincanto/distribuzione Believe). Nato nei mesi del primo lockdown e targato #iorestoacasa, il progetto della figlia di Mango e Laura Valente racconta pienamente il mondo musicale della cantautrice.

“Forse distruggo le cose per poterne fare canzoni – spiega Angelina – È il mio loop, è la soluzione, ma è anche la spiegazione ai fallimenti. E alla fine mi ritrovo a ballare in cuffia sulla cassa di un pezzo che scandisce cinicamente le mie fragilità. Ballo e rido di me perché so stare in equilibrio nelle situazioni estreme, mentre restare in equilibrio quando tutto è stabile, quando tutto va bene, è il mio vero tallone d’Achille”.

Monolocale è composto da 8 brani che spaziano tra il pop e l’urban, tutte “fatte in casa”, dalla scrittura alla produzione. Ecco la tracklist del primo progetto discografico di Angelina Mango:

Non sento più niente Naviglio Grande Va tutto bene Sono aggrappata a te Iron Man Treno in corsa Muoio per niente San Siro