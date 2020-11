Yoseba entra nel roster di Hokuto Empire con il singolo ‘Illusione’ TESTO

È l’artista urban pop Yoseba l’ultimo ingresso nel roster dell’etichetta discografica Hokuto Empire (distribuzione Sony Music Italy) e il suo debutto fa rima con Illusione. Il singolo, prodotto da Nazo edisponibile in digitale, ha raggiunto il primo posto nella classifica Viral di Spotify e sfiora i 3 milioni di views / stream.

«Illusione è nata in un periodo particolare per me – racconta Yoseba – Avevo tanto veleno dentro dopo una delusione e ho trovato sfogo nella musica, nella scrittura. È la canzone che mi ha portato al successo dandomi la possibilità di fare della musica un lavoro. Credo infatti che sia molto importante trovare dei modi costruttivi per trasformare le nostre esperienze ed emozioni negative in nuove opportunità e prospettive future».

Yoseba (vero nome Giuseppe Cirillo) nasce a Torre Annunziata dove coltiva, prima ancora che il sogno musicale quello sportivo. Il suo primo brano, fatto ascoltare nel locale in cui lavora come PR, riscuote grande successo e lo convince a percorrere la strada artistica per dare voce a emozioni e storie vere.

Negli anni ha aperto i concerti di artisti come Sfera Ebbasta, Luchè e Gué Pequeno e – dopo alcuni singoli come Non mi interessa, Resilienza, Quello che non hai, Non so perché, Proibita e Prima ti amo poi mi pento – attira l’attenzione di Francesco Facchinetti che lo mette sotto contratto. Illusione è il primo brano con l’etichetta Hokuto Empire.

Yoseba Illusione TESTO

Testo: Giuseppe Cirillo

Musica: Valerio Nazo

Quel tuo rossetto rosso

comunque vada giuro baby non sarai un rimorso

stanotte sai ti sogno

stessa ora stesso posto

ne voglio ancora ,

sì, lo voglio ad ogni costo

magica come la Roma per Totti

fantastica ti sogno tutte le notti

lunatica lo si legge dentro gli occhi

di plastica il tuo cuore senza rintocchi

e non è coincidenza

che amore rima con dolore

spesso è illusione

ciò che sembra

ci faccia bene al cuore

e anche se non dovevo

di notte sai ci piangevo

ero vivo se ti vedevo

e più non ti avevo, più mi perdevo

perché più non puoi più lo vuoi

se passa per un altro non lo rivuoi

io che pensavo soltanto a noi

e tu invece solo ai cazzi tuoi

io che ero innamorato dell’idea dell’amore

ti ho dato tutto, baby, almeno ridammi il cuore

io che non avrei mai voluto fare questo errore

pensavo fosse amore eri solo illusione

io che ero innamorato dell’idea dell’amore

pensavo fosse amore eri solo illusione

illusione, illusione, illusione, illusione

amare te

è come odiare il filo che non arriva al letto

ti ho scritto un messaggio ma non l’hai letto

ora pero smetto

perché tutto questo

è solo una farsa

non credo al tuo amore

all’affetto e a tutto il resto

L’amore mi ha reso vivo poi mi ha ucciso

tu eri innamorata di te, come Narciso

sai che avrei fatto tutto per quel sorriso

giuro che non sono mai stato indeciso

e ora sai ti odio più di quanto ti amavo

non me l’aspettavo, non lo immaginavo

e ora che ci guardiamo e non ci sopportiamo

che strano pensare a quando mi hai detto ti amo

come puoi odiare chi hai amato più di te stesso?

con chi facevi l’amore e non semplice sesso

quella persona a cui hai dato il cuore come un fesso

la stessa che l’ha preso e l’ha buttato nel cesso

io che ero innamorato dell’idea dell’amore

ti ho dato tutto, baby ,almeno ridammi il cuore

io che non avrei mai voluto fare questo errore

pensavo fosse amore eri solo illusione

io che ero innamorato dell’idea dell’amore

pensavo fosse amore eri solo illusione

illusione, illusione, illusione, illusione