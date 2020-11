Oni One, dal 12 novembre il singolo ‘Drift’ prodotto da DaGlock

Da giovedì 12 novembre è disponibile in digitale Drift (Virgin Records – Universal Music Italia), il nuovo singolo di Oni One prodotto dal fratello minore DaGlock. Il rapper torna a raccontare, con schiettezza e sincerità, la sua storia e il suo difficile passato vissuto nel quartiere di San Basilio a Roma dove è nato e cresciuto.

«Drift è il mio nuovo singolo, parla della strada e della legge della strada. – spiega Oni One – Ha una sonorità dura ma che lascia spazio a un ritornello melodico, così come la periferia che sa far male ma ti insegna la bellezza della condivisione e dell’unione, anche nella difficoltà».

Oni One (pseudonimo di Ethan Dante) torna sulle scene a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del suo primo progetto discografico Grizzly, uscito a giugno 2020. L’album ha sancito l’ingresso ufficiale del rapper della Triplosette Ent. nella discografia italiana ed è impreziosito dalle collaborazioni con Boro Boro, FSK e Pyrex.