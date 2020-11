La rapper Jakido pubblica il singolo ‘Bla Bla Bla’ VIDEOCLIP

È disponibile sul canale YouTube di Jakido il videoclip ufficiale del nuovo singolo della rapper diciottenne, Bla Bla Bla (Ondesonore Records) prodotto da Be-Twiin. La giovanissima artista valdostana ha grinta da vendere e lo dimostra ampiamente in questo brano dove analizza la società in cui viviamo, dove si parla troppo, e spesso a sproposito. Soprattutto, secondo il suo pensiero, verso le donne come proprio nella musica rap che essendo un genere prettamente maschile si fatica a cambiarne la visione.

Bla Bla Bla descrive questo tipo di parlare a sproposito o per clichè, e Jakido tenta di instaurare un processo comunicativo con il suo ascoltatore, suggerendo di imparare ad ascoltare e conoscere le persone prima di giudicarle perché come ci racconta “la falsità e il giudizio sono sempre state le armi della gelosia”.