Boomdabash, esce ‘Don’t worry’: “Energia positiva e good vibes”

I Boomdabash annunciano il nuovo singolo: da venerdì 13 novembre è disponibile Don’ t worry (Soulmatical Music / Polydor – Universal Music Italy). “In un momento delicato come questo sentivamo la necessità di condividere con il nostro pubblico le nostre emozioni e i nostri sentimenti con quello che meglio di tutto sappiamo fare, la musica. – racconta la band – Sin dalle nostre origini abbiamo avuto sempre l’obiettivo di mettere al servizio delle persone la nostra musica, donando energia positiva e good vibes.

Attraverso questo grande mezzo a nostra disposizione siamo convinti di poter far sentire il nostro pubblico meno solo. Don’t worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani a non perdere la speranza. La strada per sconfiggere i periodi bui della vita potrà essere lunga e tortuosa, ma prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle torneranno a brillare. Un augurio speciale rivolto a tutti a non lasciarsi abbattere da problemi che sembrano insormontabili, ritrovando presto la nostra serenità interiore”

L’atmosfera è avvolgente, scandita dal suono di un pianoforte e dalla batteria che per regalare una canzone di grande impatto, una ballad pop – reggae, a tratti intima, che rispecchia la grinta del gruppo salentino.