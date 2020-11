Little Mix: esce il nuovo album ‘Confetti’ e si pensa al tour 2021

È uscito Confetti (Sony Music), sesto album di inediti delle Little Mix frutto di un anno di lavoro che ha portato ai 13 brani della tracklist finale. Oltre ai singoli Break Up Song,Holiday, Not a Pop Song e Happiness, il disco contiene collaborazioni – tra gli altri – con Tayla Parx, l’hitmaker MNEK, TMS e Kamille.

Attese su palco degli MTV EMA 2020 (sono candidate nelle categorie “Best Pop”, “Best Group”, e “Best Virtual Live”), le Little Mix torneranno live in tour nel 2021 tra Regno Unito e Irlanda. Il gruppo ha scelto di sostenere Black Minds Matter UK e Nordoff Robbins Music Therapy con i ricavati dei concerti per ogni biglietto verrà infatti donata equamente tra le due parti.

Dal 26 settembre è in onda su BBC One la serie tv Little Mix: The Search, creata da ModestTv. Gli episodi raccontano vede la formazione di un nuovo gruppo di cui saranno mentori. I cantanti che riusciranno a far parte della band avranno la possibilità di lavorare con il team delle stesse Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Il premio finale per il gruppo vincitore sarà la possibilità di aprire le date del The Confetti Tour 2021.