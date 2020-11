Cama, fuori ‘Giovane triste’ per raccontare uno stato d’animo irregolare

È disponibile in digitale Giovane triste, il nuovo singolo di Cama. Il brano, autobiografico, parla dello stato d’animo dell’artista: uno stato di tristezza causato da esperienze realmente vissute, le quali lo hanno accompagnato e formato nel corso della sua giovine età. L’obiettivo dell’artista, attraverso questo brano, è di buttare via questa tristezza lasciandosi alle spalle la sfortuna e gli errori commessi che, nonostante tutto, lo hanno reso la persona che è oggi.

Il primo verso si identifica sotto un aspetto di rivalsa nei confronti della vita mentre il secondo rispecchia un animo triste e stanco, come se non ci fosse una via d’uscita. “Il brano, a mio avviso, trasmette questo senso di irregolarità nello stato d’animo – racconta lo stesso Cama – La struttura nello scritto risulta semplice ma con una demarcazione molto triste.”