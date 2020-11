‘Giusina in cucina’: le nuove puntata dal 7 novembre su Food Network

[CS] Dal 7 novembre ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33) e in streaming su Dplay, arrivano le nuove puntate di Giusina in cucina – Gusto e tradizione palermitana, 10 puntate prodotte da Jumpcutmedia per Discovery Italia.

In ogni episodio, Giusi Battaglia, palermitana che per lavoro si è trasferita da diversi anni a Milano, continua il viaggio nella tradizione culinaria palermitana e siciliana, facendoci entrare nella sua cucina per dare la possibilità a tutti di preparare e assaporare i suoi piatti, che parlano rigorosamente siculo.

Nelle nuove puntate tante gustose ricette raccontate con semplicità e irrinunciabile allegria. Tra le tante, a grande richiesta, una nuova versione della rosticceria: i classici involtini di carne e melanzane, ma anche degli sfiziosi involtini di tuma, i cannoli alla ricotta, le sfince di San Giuseppe e tante altre imperdibili novità.

La sigla Amore e Cucina è cantata dalla stessa Giusi ed è scritta da Lello Analfino dei Tinturia, l’eclettica band sicula che fonde pop, rock, folk, ska e funk. Le musiche originali del gruppo siciliano accompagneranno tutte le ricette, perché la Sicilia non è solo bellezza e gusto, ma un’esperienza multisensoriale.