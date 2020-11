È di Gente Roma il messaggio nel cuore della capitale, la campagna

Lo scorso 7 novembre una super affissione era comparsa in piazza di Campo dei Fiori, a Roma, con un misterioso messaggio anonimo. Ecco, ora, svelato il mistero: In bad times beautiful things are necessary è la nuova campagna della catena di boutique multibrand capitolina Gente Roma.

“La campagna – dichiara Vito Addadi (fondatore di Gente) – è un inno alla valorizzazione della bellezza in ogni sua forma, secondo la personale sensibilità di ognuno. Uno speciale riconoscimento a tutti gli artisti e i creativi che, attraverso la propria interpretazione, ci donano quella bellezza e umanità quotidiana di cui abbiamo bisogno oggi più che mai”

In un momento così grigio, Gente Roma vuole lanciare un messaggio per sensibilizzare nei confronti del bello e della cultura che diventa anche un appello di solidarietà a supporto di tutto il mondo della moda, del cinema, del teatro, della musica e dell’arte in generale, gravemente colpito dal Covid.

Da qui l’idea dell’istituzione di un bando per borse di studio al quale potranno partecipare tutti i giovani creativi attivi in diversi ambiti: dalla fotografia alla grafica, sino alla musica, all’arte figurativa e alla recitazione. I ragazzi, per aggiudicarsi la borsa, dovranno presentare una creazione artistica sul tema “In bad times beautiful things are necessary”, concetto fulcro della campagna promossa da GENTE Roma.