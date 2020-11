Cesare Cremonini, ‘Let them talk’: “Un libro per far incontrare”

Let them talk – Ogni canzone è una storia (Mondadori) è il titolo del nuovo progetto di Cesare Cremonini, nelle librerie a partire dal 1° dicembre e in pre-order dal 7 novembre. La voce dell’artista, nelle pagine, è a servizio della musica le cui note sono il filo conduttore principale che si fa racconto. Dalla vita alle canzoni, dalle canzoni alla vita.

«Faccio canzoni solo quando trovo un punto di incontro. – scrive il cantautore bolognese – Con vite devastate, vissute fino in fondo. Con gli uomini e le donne che hanno già amato, sofferto e dato. Anche se le mie canzoni restano sospese in un sentimento leggero, che tende alla gioia, è proprio in quelle vite che trovo l’interlocutore ideale, nel punto di contatto in cui siamo fragili.

È lì che finiamo per somigliarci tutti. Così questo libro non cercherà di raccontare le mie diversità, ciò che mi rende unico per i dolori vissuti o per le fortune e i successi. Al contrario. Questo libro è nato, come tutte le mie canzoni, per far incontrare, e stringersi in un abbraccio, la mia storia con le storie di chi vi entra o ci passa accanto per caso. Le canzoni sono piene di metafore convincenti, ma quella che preferisco è già qui, la state leggendo. Anche Tu, come Me».

È su questo terreno comune che Cremonini si svela, sempre al ritmo delle canzoni per comporre un mosaico personale fatto di contraddizioni, con quella riservatezza timida unita a un esibizionismo genetico da showman nato.

Musicomane in una famiglia indifferente alla musica, oggi che è una stella, Cesare mette sul tavolo le sue carte, svelando anche quelle finora rimaste coperte. E ogni brano apre un cassetto, è la chiave di un mondo: «(…) Sono un uomo, e se oltre a un uomo sono davvero un artista, questo fa un artista: getta su un foglio quel che percepisce come imminente, senza sapere quando e per chi accadrà».

A corredare le parole e la musica di Let them talk le penne di Aldo Drudi, poliedrico designer conterraneo di Cremonini, e Michele Monina, che firma curatela e postfazione.