Ferrara&Borghetti, il primo singolo è ‘Andava tutto bene’ VIDEOCLIP

Si intitola Andava tutto bene il singolo con cui Ferrara&Borghetti debuttano nel mondo discografico. Disponibile in digitale dallo scorso 30 ottobre, il brano è ora anche un videoclip sul canale ufficiale del duo formato da Gianluca De Angelis e Paride Alexandros Sangermano.

L’uno di Cosenza e l’altro di Messina, Ferrara&Borghetti si sono incontrati durante una sessione di scrittura dedicata a giovani artisti e, grazie allo zampino della produttrice romana AnnaChiara Zincone, hanno deciso di avviare il loro progetto a due voci. E il contratto è presto firmato con l’etichetta underground Yorpikus (la stessa di Bud Spencer Blues Esploxion ed Eman).

Dieci sono i singoli già nel cassetto e un album è in attesa di essere pubblicato.

Chi sono Ferrara&Borghetti

Ferrara (Gianluca) inizia anche lui suonando il pianoforte all’età di 10 anni, fino ad organizzare molti eventi musicali nella sua città, ne diviene un’attrazione per i suoi concittadini da seguirlo. Poi incontra Borghetti con cui decide di intraprendere questa avventura.

Borghetti (Paride) si avvicina alla musica sin da piccolo grazie alla famiglia; studia chitarra e pianoforte e sfiora Xfactor nell’edizione 2018 arrivando alle audizioni televisive ricevendo i tre consensi dai i giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e il no di Asia Argento. Purtroppo però Borghetti decide di non proseguire l’iter per problemi personali. Successivamente vola in Inghilterra per scrivere ed incidere un suo pezzo per poi rientrare in Italia a farsi guidare dal suo destino proprio qui, ancora ora.