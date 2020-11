Federica Carta, ecco il videoclip di ‘Morositas’ feat. Random

Venerdì 6 novembre è uscito il videoclip ufficiale di Morositas, singolo di Federica Carta feat. Random. Giocando sulle note colorate e spensierate del brano, il videoclip, diretto da Gianluigi Carella, crea un contrasto agrodolce tra l’estetica pop e le dinamiche narrative legate alle fasi di separazione dopo una storia d’amore finita.

Il brano racconta “tutte le fasi della separazione”, affrontata da una persona che crede di essere estremamente fragile. C’è disperazione, mancanza, sarcasmo, follia, libertà, rabbia, euforia, gioia. Federica, pur restando sdraiata a terra, mantiene dignità e sensualità, senza paura di poter cadere in basso.

Il brano è prodotto da Katoo (Francesco Catitti), con cui l’artista ha già collaborato in Easy e Bullshit, brani in cui Federica si rivela più matura e sicura di sé stessa. Lo ha dimostrato anche nella sua ultima collaborazione con Chadia Rodriguez in Bella così, singolo certificato disco d’oro che ha totalizzato 10 milioni di stream.