Daniel, esce ‘Tu’ dedicata al nonno: “Ho lasciato parlare me stesso” TESTO

Una ballad pop delicata e intima. Questo è Tu, il singolo acustico di Daniel disponibile da venerdì 6 novembre a cui il giovane artista affida un’ideale conversazione con una persona importante che non c’è più. «In questa canzone ho lasciato parlare me stesso: Daniel e non Cosmic. Penso sia la prima volta che apro il mio cuore del tutto alle persone che mi ascoltano, per far capire loro – afferma – che dietro l’immaginario ‘Cosmic’ si cela un ragazzo di 19 anni che non vive solo momenti di felicità e vittorie, ma anche sconfitte.

In questo brano ho voluto raccontare un momento difficile della mia vita, in cui tutti mi dicevano cosa fare e non fare e in cui provavo inoltre la mancanza di una persona che mi ha sempre aiutato in queste situazioni, mio nonno. Tu è una confidenza che faccio a lui, ma è un brano che può essere dedicato a chiunque sia lontano e manchi da impazzire».

Daniel Tu TESTO

Testo: Daniel Piccirillo

Musica: sedd (Alessandro Manzo)

Producer: sedd

Dimmi

Se ci sei

Ultimamente penso a te

Sei come il vento

quando vola via da me

Dimmi se ti vedrò anche questa noche

Tu mi parli piano sotto voce

Quanti casini ho fatto ma tanto sapevo

che al mio fianco c’eri sempre

e solo

Tu che non sei di questo mondo

In macchina penso troppo

Tu dammi ancora un secondo

Per dirti sempre che

Tu mi manchi da impazzire

Senza te non riesco più a dormire

Ed è tutta colpa tua

Ma dico sempre tu

Che la sera non è più la stessa

Senza te qui c’è un aria diversa

Resti ancora qui con me?

oppure no…

Senti

Anche se non so dove ti trovi

Qui in famiglia

io sto dando troppe delusioni

Quando c’eri tu era diverso

Ricordo in ospedale

e tu disteso su un letto

Sussurravi campione campione

Ora sono nei guai

Questa tipa che mi vuole ma non riesco a darle amore

Questo tizio che mi scrive ma non so che cosa vuole

Tutti quanti che mi pressano mi vogliono migliore

Ma poi ecco che ti penso e canterò questa canzone che fa

Tu che non sei di questo mondo

In macchina penso troppo

Tu dammi ancora un secondo

Per dirti sempre che

Tu mi manchi da impazzire

Se ci sei io non voglio dormire

Ed è tutta colpa mia

Ma dico sempre tu

Che la sera non è più la stessa

Senza te qui c’è in aria diversa

Resti ancora qui con me?!

oppure no

Tu che non sei di questo mondo….

Tu dammi ancora un secondo

Tu che non sei di questo mondo

Tu dammi ancora un secondo

Ma dico sempre tu

Che la sera non è più la stessa

Senza te qui c’è un aria diversa

Resti ancora qui con me

Oppure no