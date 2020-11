Torna ‘Radio Italia Live’: tutti i protagonisti della nuova stagione

Al via dal 6 novembre il nuovo ciclo di appuntamenti con Radio Italia Live che porta la musica italiana dal vivo sul palco del Reward Music Place in una stagione tanto difficile. I concerti vanno in onda alle 21:00 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it.

Ecco i protagonisti:

FRANCESCO GABBANI (puntata in onda il 6 novembre)

(puntata in onda il 6 novembre) IRENE GRANDI (puntata in onda il 13 novembre)

(puntata in onda il 13 novembre) FEDEZ (puntata in onda il 20 novembre)

(puntata in onda il 20 novembre) DIODATO

ANNALISA

MAX PEZZALI

NEGRAMARO

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

MARCO MASINI

Confermata la co-conduzione delle speaker di Radio Italia Manola Moslehi e Daniela Cappelletti che accoglieranno e intervisteranno l’artista protagonista, accompagnandolo sul palco per un imperdibile live. Novità di questa edizione è la partecipazione di Giulia Penna. Giulia ha due seguitissimi profili su Instagram e Tik Tok con oltre 1 milione e 300 mila follower ciascuno e ha lanciato questa estate la sua canzone Bacio a distanza. Alla regia Lele Biscussi.