Cold, il nuovo singolo è ‘Totale’: “Descrive la visione di una rottura ” VIDEOCLIP

Si intitola Totale, disponibile in tutti i digital stores e piattaforme streaming, il nuovo singolo del rapper Cold su etichetta Ondesonore Records. In questo brano Cold si allontana dalla trap per sperimentare suoni e melodie pop/urban e raccontarsi in maniera personale.

Totale è prodotta da Massimo Greco, mix e master sono curati da Mastermind presso il Loft Studio 107 ed il video è del regista Federico Casarella. “Totale descrive la visione di una rottura tra due persone, fissa nei pensieri di chi ascolta i sentimenti e la la visione del mondo di tutti i giorni dalla mia prospettiva. – spiega Cold – La strumentale ha un mood un impatto molto forte orecchiabile con aggiunta di synth quasi psichedelico appoggiato per creare un tappeto di suoni adatti a raccontare uno scorcio di vita quotidiana dove tutti possano ritrovare un pezzo di sé.”

Sono un fiore di loto che

resta a galla sull’acqua

e mi salvo dal fuoco che ho intorno senza chiedere nulla

È una vita fantastica

ma tu hai un cuore di plastica

E ti serve da scudo per non fare uscire la verità.