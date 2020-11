Scarda, il nuovo singolo ‘Monte Mario’ è una “cerimonia del ricordo” VIDEOCLIP

È uscito il videoclip di Monte Mario (Bianca Dischi/Artist First), nuovo singolo di Scarda che rappresenta il primo tassello del prossimo progetto discografico atteso per il 2021. Il brano conferma lo stile e il gusto retrò del cantautore che a proposito della nuova canzone racconta: “Quando si trovano in giro per casa gli oggetti della persona amata: una felpa, un libro, il tabacco… si accenna spesso un sorriso (o un sospiro).

Nel bene o nel male, quando li guardiamo, questi oggetti brillano (o sanguinano) perché non sono semplici oggetti, sono un’estensione della persona amata, un suo prolungamento. Di questo vuole parlare Monte Mario, del ricordo di questi oggetti, dei rimorsi a metà, dei piaceri piccoli che poi sono i più grandi, di quello che dai, ancora inconsapevole che sarà quello che lascerai.

Monte Mario è anche il nome di un luogo. Per alcuni luoghi si tende ad avere rispetto, a considerarli templi dell’amore, dove la luna piena è cerimonia del ricordo, un rito da celebrare da soli, per non violare quello spazio, per non profanare il tempio.”