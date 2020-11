MTV EMA Generation Change Award 2020 a cinque donne, ecco chi sono

Non solo musica. Gli MTV EMA non dimenticano l’impegno sociale e in questo 2020 hanno deciso di consegnare il prestigioso Generation Change Award a cinque donne che si sono distinte per il loro ruolo nella lotta per la giustizia razziale e sociale in tutto il mondo.

Il premio sarà consegnato in occasione del grande evento in onda domenica 8 novembre dalle 21.00, in Italia su MTV e in contemporanea su MTV Music. Vincitori, anzi vincitrici dell’MTV EMA Generation Change Award 2020 sono: Luiza Brasil (Brasile), Kiki Mordi (Nigeria), Temi Mwale (UK), Catherhea Potjanaporn (Malesia) e Raquel Willis (US).

Oltre a dare loro grande visibilità, MTV ha commissionato all’artista Azarra Amoy – impegnata a sua volta al fianco di – impegnata a sua volta al fianco di Black Lives Matter – il compito di trasformare il premio in pezzi d’arte unici, dandone così anche un valore artistico.

ViacomCBS ed MTV International si impegnano in una donazione monetaria ad ognuna delle organizzazioni delle vincitrici, e danno visibilità ad ognuna delle loro storie e al loro duro lavoro, non soltanto durante lo show in diretta, ma anche su tutte le piattaforme social e digital del brand in oltre 180 paesi nel mondo.