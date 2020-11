Holden, esce ‘Se un senso c’è’: “Quella domanda che mi faccio”

È uscito sulle piattaforme digitali Se un senso c’è, nuovo singolo di Holden dopo i precedenti Cadiamo Insieme, Non Fa Per Me, entrambi con oltre 10 milioni di stream su Spotify, e Na Na Na, certificato Disco d’Oro. Scritto durante le prime settimane di confinamento, il brano racconta il senso di smarrimento al termine di una relazione e quel vuoto che si viene a creare con l’assenza della persona amata.

Cantautore e produttore del proprio lavoro discografico, Holden si presenta come portavoce di un genere ibrido che si rifà a un sound pop internazionale.

“Ho perso me per avere te e non mi stava più bene, così nasce Se un senso c’è: è una domanda che mi faccio, quale e dove sia il senso delle bugie, del perché ci sentivamo costretti a dover tenere appeso quel post-it. Non lo so se esiste un senso, ma se c’è, non importa più” – ha commentato Holden.