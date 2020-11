Carmen, il nuovo singolo è ‘Ninna Nanna’: “Ognuno ha la sua storia”

Si intitola Ninna Nanna (Iris Flower / Believe) il nuovo singolo di Carmen, disponibile sulle piattaforme di download digitale e in streaming da mercoledì 4 novembre. Dopo Galileo, Carmen torna con un brano che consolida la sua nuova linea artistica con una predilezione per melodie in cui echeggiano le origini mediterranee unite all’elettronica di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna, che hanno realizzato una veste contemporanea sul progetto.

“Nel mondo della cosiddetta globalizzazione, la velocità supera i confini, ma le differenze e le diversità si innalzano sempre di più. – riflette Carmen – La cosa che davvero ci collega da sempre e per sempre, sono quei sentimenti universali che non hanno barriere o lingue. Ognuno ha la sua storia e ogni storia è composta da cadute, da dolori, a volte insuperabili.

L’abbraccio della madre e la sua ninna nanna, dai secoli dei secoli, accompagnano l’uomo bambino, l’uomo fragile, l’uomo sensibile, l’uomo che non ha confini.”