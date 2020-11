Renato Torre, il nuovo singolo è ‘Siamo vicini’: “Un brano sincero, semplice e descrittivo”

Siamo vicini è il nuovo brano di Renato Torre, che racconta la storia di due ragazzi costretti alla distanza imposta dal lockdown. Una condizione totalmente inaspettata, una realtà alienante che ha messo alla prova anche i rapporti più forti e consolidati.

«Siamo vicini è un brano che ho scritto una mattina di maggio in poco più di venti minuti – spiega Torre – Le emozioni che fino a quel momento avevo accumulato erano molte e confuse dall’inizio della quarantena, ma quel giorno, ricevuta la notizia dell’annullamento degli esami di maturità, riuscii a metterle facilmente su carta, dando vita al singolo. È un brano sincero, semplice e descrittivo. Non ci potrebbe essere momento migliore se non questo per pubblicarlo, visto la sua spiccata attualità».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto dallo stesso Renato Torre, è una trasposizione fedele della storia narrata dalla canzone. Protagonisti principali della sequenza di immagini sono un ragazzo e una ragazza, inizialmente divisi, assorti nelle loro nuove abitudini, ed infine riuniti, l’uno nelle braccia dell’altro.