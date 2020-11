Ludwig e Cecilia Cantarano insieme in ‘Adesso mi diverto’ TESTO & VIDEO

Ludwig – cantante, dj e producer – pubblica il nuovo singolo, Adesso mi diverto che lo vede collaborazione con la star di TikTok Cecilia Cantarano. «Fin da piccolo mi sono sentito dire “non ce la fai”, “non puoi farcela”, io invece sono sempre andato avanti seguendo i miei sogni, credendo in essi e facendo di tutto per riuscire a farcela. – racconta Ludwig – Fino ad oggi sono riuscito a togliermi diverse soddisfazioni, grandi e piccole.

Prima del successo e prima di Ludwig c’è però Ludovico, con i suoi pregi ed i suoi difetti, con le proprie soddisfazioni e le proprie delusioni. Diventare popolari ti espone, inevitabilmente, a continue critiche. Proprio per queste critiche e per i commenti negativi ricevuti che ho deciso di mettermi a nudo, realizzando un singolo in cui credo molto e che racconta il mio percorso. Insieme a me ci sarà Cecilia Cantarano, artista e professionista in cui credo tantissimo, oltre ad essere un’amica. Insieme vi racconteremo la mia storia.»

«Ho deciso di collaborare a questo brano con Ludo (Ludwig) perché ci conosciamo da tantissimo e abbiamo veramente un rapporto speciale – racconta Cecilia -, quando me l’ha proposto ero felicissima, anche perché la passione che ci lega da sempre è la musica. Inoltre (titolo brano) è fuori dai suoi classici schemi, più introspettivo e perfettamente in linea con quello che voglio fare.»

Ludwig Adesso mi diverto ft. Cecilia Cantarano TESTO

Se avessi dato retta a lei

o a tutti quelli che dicevano

no non ce la fai

ora chissà dove sarei

che persona che sarei

con i problemi come i suoi, ehi

e invece guarda dove sono

col microfono ci mangio

anche se non lo suono

in due anni la mia sedia

è diventata un trono

ho imparato da solo, guarda come volo

E va bene cosi

sulla cresta dell’onda

con gli amici di sempre

altro giro altra corsa

entriamo con la rincorsa

e mi piace così

si vive solo una volta

sento il cuore che pompa

tutto quello che conta

Oh mamma com’è bello

adesso mi diverto

e del mio passato giuro non mi pento

me lo tengo stretto

oh mamma com’è bello

ma come mi diverto

nessun compromesso

entro senza permesso

resto sempre lo stesso

E anche se sono già le sei

siamo felici ci godiamo un’altra alba e poi

mi immagino che faccia fai

adesso che ho trovato un senso pure senza noi

ehi

ma non ti odio ti perdono

in fondo un po’ lo devo a te se oggi

mi sento nuovo

i miei fratelli sempre intorno

non sto mai da solo

nel mio cielo all’orizzonte è sempre

tempo buono

E va bene cosi

sulla cresta dell’onda

con gli amici di sempre

altro giro altra corsa

entriamo con la rincorsa

e mi piace così

si vive solo una volta

sento il cuore che pompa

tutto quello che conta

Oh mamma com’è bello

adesso mi diverto

e del mio passato giuro non mi pento

me lo tengo stretto

oh mamma com’è bello

ma come mi diverto

nessun compromesso

entro senza permesso

resto sempre lo stesso

E non lascerò più

sogni dentro al cassetto

faccio quello che sento

ogni pregio è un difetto

vinco io ci scommetto

e mi piace cosi

ad un passo dal sogno

sotto un cielo corallo

questo è quello che voglio

una vita da sballo