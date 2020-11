Rossella Brescia conduce il nuovo dating show ‘Trova l’amore live’

[CS] Il 3 novembre alle 22:40 arriva in prima tv e in diretta su Real Time Trova l’amore live, il primo dating show dove le coppie si formano in live streaming. L’adattamento del format americano di successo targato TLC, prodotto in Italia da 3zero2 per Discovery Italia, sarà condotto da Rossella Brescia.

La ballerina, attrice, conduttrice televisiva e speaker radiofonica di RDS 100% Grandi Successi, presenterà all’inizio di ogni puntata due single, un ragazzo e una ragazza, che vogliono a tutti i costi trovare l’anima gemella. Per ognuno di loro si collegheranno direttamente dalle proprie case tre corteggiatori, a cui i single potranno fare domande e sottoporli a semplici prove prima di giungere alla scelta finale.

Su Realtime.it e sulla pagina show dedicata di Dplay, durante la settimana sarà possibile conoscere i nuovi single protagonisti della puntata successiva e iscriversi ai casting per poter avere la possibilità di corteggiarli in diretta. Inoltre si potranno rivedere, dove e quando si vuole, i momenti clou dell’appuntamento “in live streaming” andato in onda su Real Time.