‘Piacere Maisano’: la seconda stagione su TV8 dal 4 novembre

Marco Maisano torna sul piccolo schermo con la seconda stagione di Piacere Maisano (EndemolShine Italy) in onda su TV8, dal 4 novembre, in sei puntate, ogni mercoledì, in seconda serata dopo X-Factor. Al centro restano le storie con i grandi temi dell’attualità e le nuove tendenze, affrontati con un linguaggio semplice ma mai superficiale.

La prima puntata è dedicata all’Energia, con un’analisi della situazione mondiale del clima attraverso un viaggio alla scoperta dei modi di produrre energia. Maisano descrive le politiche in atto in Europa per investire sulle energie rinnovabili ed ecosostenibili. Si passa, quindi, nella seconda puntata alla Moda, settore in grave crisi con fabbriche che hanno chiuso i battenti e negozi che hanno abbassato le saracinesche. Maisano sottolinea la crescente attenzione di questo settore alla sostenibilità, dando spazio a voci di rilievo come quelle di David Pambianco, Chiara Ferragni, Anna Dello Russo ed Emma Marrone.

L’immigrazione è, poi, il tema al centro della terza puntata in cui il conduttore raggiunge il Ghana – Paese produttore di petrolio, oro e cacao, anch’esso duramente colpito dalla pandemia. Nel quarto episodio spazio ai Complottisti e alla recente teoria di QAnon mentre la quinta puntata si intitola La Quarta Età e analizza come il Coronavirus abbia fatto riemergere la paura dell’età.

Infine, le Baraccopoli sono il tema dell’ultima puntata, che parte sempre dall’emergenza Covid-19 per raccontare il divario sempre più profondo tra ricchi e poveri ad inasprirsi ulteriormente. Ad arricchire l’appuntamento, l’intervista a Linda Laura Sabbadini, Direttrice Centrale dell’Istat.