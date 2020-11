Majello, esce ‘Da quando non ci sei tu’: “Ogni volta che qualcuno si allontana”

È disponibile in radio e digitale Da quando non ci sei tu (Supernova / Tunecore), secondo brano di Majello, il nuovo progetto di Tony Maiello. “Siamo abituati alle presenze corporali e questo ci porta ad essere schiavi di una sorta di ‘egoismo’ benevolo che ci convince a pensare che le persone che amiamo debbano in qualche modo rimanere per sempre con noi. – racconta Majello –

Questa canzone nasce proprio dall’esigenza di raccontare il mio stato d’animo, ogni volta che qualcuno si allontana da me”,