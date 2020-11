Liam Payne: fuori il singolo natalizio ‘Naughty List’ con Dixie D’Amelio

[CS] Naughty List è il nuovo singolo di Liam Payne in collaborazione con Dixie D’Amelio. «Amo fare i video su TikTok e interagire con la community – spiega Liam – Sono tutti così creativi e mi piace vedere i diversi modi in cui le persone usano la mia musica nei loro video. È per questo che ho deciso di far uscire Naughty List prima su TikTok. I miei fan sono i migliori e non vedo l’ora di vederli usare Naughty List nei loro video.»

Il brano è la seconda canzone di Natale di Liam, dopo All I Want (For Christmas) dello scorso anno, contenuta nell’album d’esordio LP1. Dixie è una cantante americana, molto popolare sui social, con più di 75 milioni di follower totali tra Instagram e TikTok.