Lorenzo Ciaffi e il senso di inadeguatezza nel singolo ‘Tra le stelle’

Con 2,5 milioni di ascolti all’attivo per Sentimenti e Le stesse parole, il giovane artista romano Lorenzo Ciaffi torna con il singolo Tra le stelle (BMG), disponibile dal 30 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano affronta un tema molto ricorrente tra le nuove generazioni: il senso di inadeguatezza e il rifugio dietro a un telefono.

“Molto spesso mi sono sentito inadatto – racconta Ciaffi – annoiato da una monotonia sfrenata e l’immaginazione era tutto ciò che avevo per evadere dal mondo“. Anche il videoclip in uscita, girato da Mudimbi, racconta lo stato d’animo di un artista in bianco e nero in un mondo a colori travolto da un desiderio costante di tornare alle emozioni sincere, fatte di sguardi e sogni affidati alle stelle.