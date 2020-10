Kayler, il nuovo singolo è ‘Caos’: “La mia arma è la musica”

È disponibile in digitale Caos, nuovo singolo di Kayler prodotto da DOD con sonorità contemporanee che si muovono tra drill e trap. “Quando ho scritto questo pezzo – racconta il rapper classe 1997 cresciuto nella periferia romana – non ho fatto altro che raccontare da dove vengo e quanto la musica mi ha aiutato a diventare chi sono oggi.

Quando canto ‘nella mia testa regna il caos’ mi riferisco alla sensazione di incertezza e confusione che prova ognuno di noi – soprattutto in un periodo come questo e soprattutto se sotto i 30 anni – di fronte a determinate scelte da fare e decisioni da prendere per il futuro. Io so che la mia arma è la musica e, anche se per anni e anni mi hanno sbattuto tante porte in faccia, confido a pieno in lei, tanto che escludo qualsiasi piano B.”