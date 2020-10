Golden Years & Maggio: fuori il singolo ‘Adulti’ con Memento

Adulti (Factory Flaws / peermusic ITALY) è il nuovo singolo del producer Golden Years (Pietro Paroletti) insieme a Maggio in collaborazione con Memento, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Hip Hop e sonorità lo-fi si aprono a un ritornello R’n’B per raccontare quella stagione di crescita e di cambiamenti che porta con sé ricordi e nuovi bilanci.

“Quando con Maggio abbiamo iniziato a pensare di fare un pezzo insieme, gli ho mandato subito questo beat. – spiega Paroletti – Mi sembrava perfetto per lui e allo stesso tempo distante dallo stile di molti suoi brani. Quando ci siamo visti in studio ci siamo motivati a vicenda a tirare fuori il meglio dalla canzone.

L’idea di far cantare il ritornello a Memento ci è venuta insieme: serviva una voce interessante e allo stesso tempo non invadente e lui è stato bravissimo a entrare nella parte e far decollare il pezzo”.

“Avevo solo voglia di scrivere un pezzo e Pietro mi ha proposto questo beat incalzante e leggermente fuori dalle sonorità su cui di solito mi cimento. – aggiunge Maggio – Ci ho scritto quasi subito, volevo reagire in una situazione bloccata ed è stato un bel flusso di pensieri, È un periodo in cui la mia età inizia ad assumere pesi diversi in base al momento e la cosa mi destabilizza. Cristallizzarla in questo pezzo è stata una soddisfazione”.