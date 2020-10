Liner, dopo la collaborazione con Biondo esce il singolo ‘Mi fai male’

Insieme a Biondo ha collaborato sulle note di Vuoto, il cui videoclip è disponibile da qualche giorno; ora, il torinese Liner torna in solitaria con una nuova traccia, Mi fai male, disponibile in digitale da venerdì 30 ottobre. Prodotto da Steve Tarta, il brano è l’espressione della forza di un ricordo che persiste nel tempo e dello sforzo necessario per allontanarsene.

“La copertina con la quale ho presentato il brano può far storcere il naso: il volto stanco, i vestiti fradici e la corda con cui sono legato. – spiega il rapper – Ma è l’esatta rappresentazione di come mi sono sentito nell’ultimo periodo, la dipendenza non è mai un fattore positivo, tanto più se si tratta di un ricordo in cui sei intrappolato.

Credo sia una problematica nella quale cadono molte persone, ma di cui si parla sempre in modo riduttivo, senza ottenere mai una soluzione, per ciò credo che Mi fai male possa davvero essere capita anche da persone più adulte, oltre che dai teenagers. Nel ritornello dico: ‘Noi siamo un film senza finale, ed infatti non cambiamo canale’ , ma solo dopo aver finito di scrivere il brano ho capito che forse sarebbe meglio smettere di guardare la Tv.”