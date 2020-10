Ligabue: trent’anni di carriera in un libro in attesa degli album ’7’ e ’77+7’

Nell’anno in cui Ligabue centra i suoi primi 30 anni di carriera, rimandata al 2021 la grande festa live a Campovolo, il rocker di Corrreggio non lascia soli i suoi fan. Intanto, è in libreria (fisica e digitale) È andata così (Mondadori), autobiografia artistica scritta a quattro mani con Massimo Cotto. Il volume ripercorre canzoni, album, concerti, tour, eventi, libri e film di una vita con un ricco apparato fotografico di 360 foto.

Inoltre, il Liga ha annunciato sui social un nuovo (doppio) progetto discografico, in uscita il 4 dicembre: si tratta dell’album di inediti 7 – come il numero delle tracce – e del cofanetto 77+7 che contiene anche i settantasette singoli usciti nel corso di trent’anni di musica.

«Sono arrivate anche le copertine, e sono le copertine di due album che stanno per uscire… – ha detto Ligabue – come vedete tutte e due hanno a che fare con un numero molto importante per me, chi mi segue sa anche i motivi: uno è un 7 perché mi sono reso conto che nel cassetto avevo 7 spunti di canzoni che avevo voglia di elaborare, quindi le ho riscritte e riarrangiate insieme al buon vecchio Fabrizio Barbacci e questo è un vero e proprio album d’inediti.

Poi mi sono anche reso conto che tutti i singoli che sono usciti in questo trentennale sono addirittura 77, quindi facciamo uscire anche questo cofanetto che si chiamerà 77+7 in cui ci sono tutti i singoli usciti durante questi 30 anni più questo nuovo album di inediti. Usciranno il 4 dicembre, non vedo l’ora!»

Queste le canzoni che compongono 7:

La ragazza dei tuoi sogni Mi ci pulisco il cuore Si dice che Un minuto fa Essere umano Oggi ho perso le chiavi di casa Volente o nolente