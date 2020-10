Scrima, ‘Se ridi’ è il brano per Sanremo Giovani TESTO & VIDEOCLIP

Da giovedì 29 ottobre è disponibile Che ridi, singolo con cui il cantautore romano Scrima si è guadagnato un posto tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2020 e parteciperà allo show tv AmaSanremo. Dopo l’esordio con l’album Fare schifo, prodotto da Alessandro Forte, Se ridi è una ballad pop intensa scritta dallo stesso Federico con Daniele Conti e Federico Fabiano, in cui il crescendo d’archi, il piano, la batteria e la dose di elettronica accompagnano un racconto fortemente emotivo.

«Se ridi è la storia d’amore che ognuno di noi ha vissuto – racconta Scrima – Quando era piccolo e voleva sentirsi grande, quando era grande e di fronte a certi amori si sentiva ancora piccolo. Se la ascolti con gli occhi di un bambino ti verrà voglia di crescere. Se la ascolti con gli occhi di un adulto, ti verrà voglia di non essere mai cresciuto. L’amore fa questo, quando è così grande, ti rende impotente».



Scrima Se ridi TESTO

Testo: Federico Scrima; Daniele Conti; Federico Fabiano

Musica: Federico Scrima; Daniele Conti; Federico Fabiano; Alessandro Forte

Scusa stasera non ho voglia di ballare

Ho un buco nello stomaco che è il mare

E se ti viene da ridere

Puoi ridere

Scusa

Stasera ti avvicini e vuoi giocare

Ho tante figurine e poco amore

Tu hai sorrisi da scambiare sei bellissima

Se ridi

E ho paura di affogare

Casomai lasciamo stare

Vorrei essere grande per venirti a prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

sognare tutto quello che mi manca e non avere paura di te

Tu che sei così grande

Se ti viene da ridere

Scusa

Ma ti va di aspettare una stella che cade

Che Non mi va

Questa notte di andare a dormire

Andiamo fuori a giocare porto un aquilone

Un filo un foglio di carta e il vento per volare

E se la vita è una barca di carta Io e te facciamo il mare

E poi parliamo e sembra tutto naturale

Sei bellissima se ridi

E non so più che cosa dire

Casomai lasciamo stare

Vorrei essere grande per venirti a prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

Sognare tutto quello che mi manca e non avere paura di te

Tu che sei così grande

E ti viene da ridere

La macchina nuova l’affitto di casa

e ti viene da ridere

uscire da solo per fare la spesa

e ti viene da ridere

la vita il lavoro le donne le scuse

e ti viene da ridere

Già da domani ma solo per te

Vorrei essere grande per venirti prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

sognare tutto quello che ti manca e non avere paura di te

Tu che sei così grande

Se ti viene da ridere