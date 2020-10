IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE: “Un messaggio di speranza”, le dichiarazioni

I ragazzi de Il Volo – che domenica 1° novembre inaugurano a Imola il “Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna” – hanno annunciato un grande omaggio live a Ennio Morricone. Lo show IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE si svolgerà il 5 giugno 2021 nella splendida cornice di Piazza Pio XII a Roma. Uno sfondo prestigioso che per la prima volta vedrà la Basilica di San Pietro diventare scenografia di un concerto.

“È un momento particolare, siamo contenti e onorati di ospitare i ragazzi de Il Volo che portano alto il belcanto italiano nel mondo. – esordisce in conferenza stampa la sindaca Virginia Raggi – Noi dobbiamo assolutamente guardare al futuro e dare un messaggio di speranza, puntando su grandi eventi e sulla cultura, sulla possibilità che questa città, unita ad artisti di calibro nazionale e internazionale, ha di attirare investimenti e lavoro.

Oggi presentiamo un grande evento che avrà luogo il 5 giugno 2021, un tributo a Ennio Morricone con lo sfondo di San Pietro. Sarà un grande concerto gratuito che vorremmo fosse l’inizio di una serie di concerti che Thomas Errera ha ideato come United for the World. È un tributo ed è anche un momento di grande unità.”

La parola passa poi a Il Volo, che sta iniziando a mettere a punto l’idea di una scaletta con i brani del Maestro Morricone su cui canterà e che andranno a comporre anche un album. “È una conferenza stampa inedita per noi. – racconta Piero Barone – In questi mesi ci sono state diverse iniziative per attirare l’attenzione sui problemi dei lavoratori dello spettacolo e questo è uno dei motivi per cui presentiamo questo progetto con ben otto mesi di anticipo.

È un messaggio a tutti loro, che conosciamo personalmente e con cui lavoriamo quotidianamente. Speriamo che con i fatti questo possa aiutare a non avvilirsi e a dare un messaggio di ottimismo. Che finalmente tutto andrà bene.”

“Il grande Maestro è stato una fonte d’ispirazione per noi – prende la parola Gianluca Ginoble – Abbiamo lavorato con lui quando eravamo ancora bambini per il nostro primo disco ed è un motivo di orgoglio. Mi permetto direi che è il più grande compositore del Novecento e questo concerto è un modo per portare nel mondo il patrimonio musicale italiano. Il nostro obiettivo è essere ambasciatori del belcanto non con presunzione ma con orgoglio per far conoscere questa musica anche ai più giovani.

Diciamo che siamo stati bambini diversi, anomali: abbiamo sempre portato la musica eterna, come questa città, in giro per il mondo con la bellezza dei suoi luoghi. Questo concerto è un messaggio di speranza per riiniziare e tornare a vivere la vita nella normalità. Ci sarò anche progetto discografico con tutte le maggiori colonne sonore cantate e non vediamo l’ora di tornare in studio.”

A completare il giro di interventi è Ignazio Boschetto: “Nel 2011 abbiamo avuto il piacere, l’onore e la fortuna di cantare E più ti penso in Piazza del Popolo diretti dal Maestro Morricone. È bello che ragazzi di 25 anni possano dare messaggi positivi anche in questo momento difficile: viviamo in un momento complicato non perché siamo forzati a stare a casa, ma perché non lavorare inizia davvero a essere pii difficile per ogni categoria sociale. Ci sono tante difficoltà e speriamo di poterne uscire presto. Noi, stiamo lavorando a un progetto per raccogliere dei fondi e aiutare la nostra categoria dello spettacolo che è molto colpita. Non dico molto perché ci stiamo dedicando proprio in questi giorni, ma abbiamo ricevuto messaggi da Shade, Fedez ed Ermal Meta.”

IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues. L’evento rientra nel format United For The World, che attraverso l’intrattenimento, vuole sensibilizzare su importanti temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione, lo sviluppo sostenibile.