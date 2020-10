Mostro, fuori la titletrack ‘La Belva’ dell’omonimo film di Ludovico Di Martino

È disponibile in digitale il nuovo singolo di Mostro, La Belva, brano dalla colonna sonora dell’omonimo film diretto da Ludovico Di Martino. Scritto da Mostro e prodotto da Enemies, il singolo il racconto di una guerra interiore: se nella prima parte la belva sembra prendere il sopravvento, l’uomo riesce poi a ribellarsi per non soccombere sino a un finale quasi di redenzione

«Per me è stato molto naturale scrivere questo brano – racconta Mostro – Ho avuto modo di confrontarmi spesso con Ludovico che è riuscito a trasmettermi a pieno la sua idea. Inoltre, trovandomi in studio anche durante la creazione della colonna sonora che avrebbe poi accompagnato il film, ho avuto la possibilità di comprendere l’essenza di questo progetto. Sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura, perché sposa molto anche quello che è il mio immaginario: per certi versi sembrava di leggere la mia storia.»

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Di Martino, in cui alcune forti immagini di Mostro si alternano alle scene del film.

Mostro, tornerà live con The Warriors Tour nella primavera 2021:

Mercoledì 28 aprile 2021 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia Venerdì 30 aprile 2021 Padova , Hall

, Hall Martedì 4 maggio 2021 Roma , Atlantico

, Atlantico Giovedì 6 maggio 2021 || Milano, Fabrique