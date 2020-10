Grande Fratello Vip, 26 ottobre 2020: anticipazioni, entrano Bettarini, Salemi e Roma

[CS] Lunedì 26 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Tre nuovi ingressi a Gf Vip: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Le new entry potrebbero portare scompiglio nella Casa instaurando amicizie e nuove alleanze di gioco anche alla luce di quanto visto da telespettatori in queste prime settimane.

E per qualcuno che entra, nessuno che esce. Al televoto sono finiti Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania ma non ci sarà nessuna eliminazione. Questo i nominati non lo sanno e saranno convinti che uno di loro dovrà abbandonare la Casa. Così, per spiazzarli un po’ il Grande Fratello metterà a dura prova il self-control dei concorrenti.

Elisabetta svelerà il suo segreto? Come la prenderà Pierpaolo che sembra essere tornato alla carica con la showgirl calabrese? Infine, nelle ultime ore un duro scontro tra Guenda e Enock ha turbato gli equilibri della Casa. I due ragazzi riusciranno a chiarirsi?