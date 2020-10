Parade Électronique: a Milano due weekend dedicati al compositore Bruno Maderna

È in programma per i weekend del 14/15 e 20/21/22 novembre la rassegna Parade Électronique per il centenario del compositore Bruno Maderna. Doppio il titolo per l’evento – alla sua quarta edizione -, Ritratto di una città / Maderna moderno, che avrà luogo in differenti luoghi della città di Milano, Quest’anno il progetto si ispira all’opera Ritratto di città, esperimento di prosa radiofonica condotto da Luciano Berio e Bruno Maderna su un testo di Roberto Leydi.

Ma cosa prevede la rassegna? Per la giornata del 14 novembre sei diversi compositori sono stati invitati a realizzare una propria composizione originale ispirata dalla poetica di Maderna e riferita alla percezione sonora della città. La giornata del 15 novembre sarà invece dedicata ad Appunti di città, una performance per ritrarre la città di Milano attraverso suoni, immagini e parole.

Il 20/21/22 novembre si svolgerà la seconda parte della rassegna, all’interno della Milano Music Week e si svilupperà attraverso tre giornate di incontri/workshop che si concluderanno con delle esibizioni musicali. Le giornate si svolgeranno in collaborazione con le associazioni Centro Internazionale di Quartiere in Zona Corvetto e Comunità Nuova / Barrio’s in zona Barona.

INFO ACCESSI

14/15 novembre

Per rispettare le norme di distanziamento sociale inerenti alla frequentazione di teatri, essendo ridotti i posti disponibili, si procederà nel ripetere la performance più volte e la stessa verrà trasmessa in streaming con ripresa multi-telecamera e regia live sul canale YouTube di MMTcreativelab. acquistare il biglietto Per partecipare alle installazioni performative è obbligatorio

Gli incontri di laboratorio saranno aperti a 10 iscritti e non prevedono quota di partecipazione. È possibile prenotarsi al scrivendo una mail a : segreteria@mmt.it