Ensi, maturità e freschezza nel nuovo EP ‘Oggi’: “Il rap ce l’ho sotto pelle”

Si intitola Oggi il nuovo progetto discografico di Ensi, disponibile da venerdì 23 ottobre per Believe. Tanti gli spunti di riflessione che la manciata di tracce di questo lavoro propone, in un continuo riflettere sulla contemporaneità che apre al confronto con l’ieri e con il domani. Piglio sicuro, consapevolezza da vendere e zero peli sulla lingua: Ensi introduce così il suo ritorno sulla scena che è stato introdotto dai singoli Specialist, 090320 e Mari.

“I sei brani di questo lavoro fanno parte di una visione più grande, un concept legato al tempo – spiega Ensi nel presentare il nuovo EP – Da qui il titolo ‘Oggi’ che non vuole essere un riferimento didascalico all’attualità. In questo senso, l’EP è un’evoluzione coerente del mio percorso. La necessità di uscire proprio ora? Credo sia importante esserci come presenza in un mercato che cambia.”

In Oggi il confronto è anche, dunque, generazionale e mette al centro il concetto di legacy nel rap su cui Ensi vuole fare leva. “Il rap ce l’ho sotto pelle – spiega – ‘Oggi’ arriva dopo mesi di lavoro che ho dedicato a questo progetto a cui arrivo con grande consapevolezza. Sono stati mesi importanti, sia per la visione dell’EP sia per le mie scelte personali e lavorative che ho fatto in questo periodo.”

“Ogni scelta è stata ponderata perché ho rispetto del rap – spiega ancora Ensi – I miei tratti distintivi, infatti, ci sono tutti, come la quota tecnica. Il mio intento è rappresentare con orgoglio un genere che ha una storia, senza dimenticare da dove si arriva ma stando al passo coi tempi. E sai cosa ti dico? Stilisticamente credo di essere più fresco oggi di quanto avevo 20 anni.”

Chi conosce la mia discografia sa che non mi sono mai risparmiato nel raccontarmi e ho cercato di trovare costantemente una mia evoluzione nel rispetto del genere.

La tracklist di Oggi

090320 (prod. Kanesh) Clamo Dani Faiv (prod. Strage) Mari Giaime (prod. Andry The Hitmaker) Specialist (prod. Gemitaiz) Non sei di qua (prod. 333Mob) Giù le stelle (prod. Chris Nolan)