Dolche: il nuovo album della cantautrice italo-francese è ‘Exotic Diorama’

Exotic Diorama è il titolo del nuovo album di inediti di Dolche (vero nome Christine Herin), cantautrice e polistrumentista italo-francese. Disponibile in digital download e streaming, il progetto è nato fra New York, Roma, Beirut e Visby, anticipato dalla pubblicazione dei singoli Sunday Mood, Breathe In, Criminal love, Canzone d’Amore, Supernova, Roma e dalla cover di Psycho Killer dei Talking Heads.

Dodici in totale i brani che Dolche propone, nei quali affronta temi molti impegnati come violenza di genere e diritti LGBTQ+. Lavorato insieme al Producer Tobias Froberg e ad altri nomi prestigiosi – come gli Audio Engineer Al Schmitt e Jad Rahbani, Noah Georgeson per il mix , Emily Lazar per il mastering -, Exotic Diorama si muove trainglese, francese e italiano accompagnando l’ascoltatore verso un intenso viaggio emotivo.

Questa la tracklistcompleta dell’album:

One Minute Inside Me Supernova Anatomie Du Coeur Big Man Why Because Roma Sunday Mood Canzone D’Amore El Sabor Del Mar Criminal Love Ulisse Breathe In Universal Gloria Psycho Killer