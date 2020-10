Briga: escono i singoli digitali ‘Nessuna pietà’ e ‘Atto di dolore’

Da venerdì 23 ottobre sono disponibili, per la prima volta su tutte le piattaforme digitali (per Honiro), i singoli Nessuna pietà e Atto di dolore di Briga. I due brani, dallo Street-Album Alcune Sere che ha siglato l’inizio della collaborazione tra Mattia e Honiro Label, furono scritti nel 2011, con produzioni originali di Dj Raw.

In Nessuna pietà Briga analizza a freddo la sua relazione, e giunge a conclusione che forse non è il caso continuare. Si guarda dall’alto e capisce che la sua ossessione, il suo amore e la sua passione non possono essere rivolte in quel momento a una donna, ma alla musica.

Atto di dolore è invece un brano camaleontico in cui la dolcezza del beat e la melodia del ritornello ammorbidiscono un testo piuttosto pungente con il quale l’artista sembra schernire una sua ‘vecchia conoscenza’ in maniera quasi vendicativa.