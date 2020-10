‘Nuvole’: sabato 24 ottobre il virtual concert in streaming, dove vederlo

Disney annuncia Nuvole: il virtual concert, tributo musicale all’omonimo film Disney+ Original e Zach Sobiech disponibile sulla piattaforma Disney+. Lo speciale live show sarà trasmesso in live streaming su Facebook.com/DisneyPlus sabato 24 ottobre alle 20.00 e vedrà la partecipazione di OneRepublic, renforshort, Fin Argus, Sabrina Carpenter e Sammy Brown (amico e partner musicale di Zach Sobiech).

Tutti gli artisti sono presenti nella colonna sonora del film. E oltre a loro, fra le altre esibizioni, si segnalano quelle di Jason Mraz, DCapella, Neve Campbell, Justin Baldoni, Tom Everett Scott, Madison Iseman, Lil Rel Howery e molti altri.

Nuvole (titolo originale: Clouds) è disponibile in streaming su Disney+, mentre è possibile trovare la colonna sonora del film della Interscope Records su tutte le piattaforme digitali. Il singolo di Zach Sobiech, Clouds, ha già raggiunto il primo posto su iTunes negli Stati Uniti, arrivando in cima alla classifica per la seconda volta dal 2013.