Martina Beltrami, il nuovo singolo è ‘Ti vengo a cercare’ dal 23 ottobre

Dal 23 ottobre è in radio e sulle piattaforme digitali Ti vengo a cercare, nuovo singolo della giovane cantautrice torinese Martina Beltrami. Prodotto da Andrea Rigonat e pubblicato da Fiero Dischi / Artist First, il brano una ballad intima che anticipa ufficialmente la pubblicazione dell’album di debutto previsto per il 2021.

“Ti vengo a cercare è la storia di due corpi, due anime completamente diverse l’una dall’altra – racconta Martina – La storia di come sentiamo sempre questo incontrollabile bisogno di avere accanto a noi qualcosa, qualcuno, che ci sa rendere felici ma al contempo incredibilmente fragili e vulnerabili. ‘Restiamo ancora un po’, seduti in silenzio, io e te’. Questa credo sia la frase chiave del brano. Il volersi, il volersi tanto, senza la necessità di doversi dire troppo.“

Il primo singolo della Beltrami, Luci Accese, conta finora oltre 2 milioni di streaming su Spotify, ha esordito alla posizione nr.1 nella classifica dei singoli più venduti di iTunes ed è entrato nella New Music Friday e nella Viral 50 di Spotify, dove vi è rimasto per quasi un mese.